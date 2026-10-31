Журналист The Athletic сообщил о возможном недовольстве Адетокунбо перспективами «Майами»

Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо не намерен долго ждать, если клубу потребуется дополнительное время для формирования конкурентоспособного состава вокруг него. Об этом сообщил журналист The Athletic Сэм Эмик, оценивая положение команды после неудачного начала регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027.

«Разрыв между тем, где они находятся сейчас, и тем, где рассчитывали быть на данном этапе, довольно тревожно велик», — заявил Эмик в эфире The Athletic в соцсети X.

По мнению журналиста, нынешнее положение «Майами» вызывает вопросы относительно перспектив команды с Адетокунбо. Грек перешёл в клуб минувшим летом из «Милуоки Бакс», рассчитывая бороться за чемпионство, однако новая команда столкнулась с трудностями уже в первых матчах сезона. «Хит» начали регулярный чемпионат с четырёх поражений подряд.

Впоследствии «Майами» одержал две победы — над «Атлантой Хоукс» (129:117) и «Индианой Пэйсерс» (145:125), улучшив соотношение побед и поражений до 2-4. В последней встрече Адетокунбо оформил трипл-дабл, набрав 31 очко, сделав 18 подборов и отдав 10 результативных передач.

Напомним, Адетокунбо дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА и становился чемпионом лиги в 2021 году в составе «Милуоки».