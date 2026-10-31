Андрей Кириленко оценил шансы Егора Дёмина стать чемпионом НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил шансы 20-летнего разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина стать чемпионом НБА.

«Никто не знает, каков его потолок в НБА. Это нам всем предстоит выяснить. А по силам ли ему замахнуться на перстень? Почему нет. «Бруклин Нетс» на сегодняшний день, конечно же, не претендент на титул. Это несомненно, но это всё равно, что говорить о Лаури Маркканене в «Юте» или Паоло Банкеро в «Орландо». Готовы они замахнуться на титул? Как игроки — да, а как команда и окружение на сегодняшний день не готовы.

Здесь то же самое. Возьми Егора сейчас и поставь в условный «Нью-Йорк», даже если он там играть не будет, мы будем говорить, что он способен, но он там ни минуты не сыграет или будет мало играть. Это вопрос очень сослагательного наклонения. На сегодняшний день он молодой игрок в команде, которая пока является аутсайдером. У него есть возможности, чтобы вырасти в сильного игрока и подтянуть свою команду вверх. Эти возможности у него есть, а насколько он их реализует — загадка. Мы будем смотреть и переживать за него на этом пути», — приводит слова Кириленко «РИА Новости Спорт».