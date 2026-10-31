Экс-игрок «Далласа» — о Флэгге: не думаю, что в 2026-м белый может стать лицом лиги

42-летний американо-доминиканский бывший баскетболист Чарли Виллануэва, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции тяжёлого форварда, высказался о 19-летнем форварде клуба «Даллас Маверикс» Купере Флэгге.

«Если честно, я не думаю, что в 2026 году белый парень может стать лицом лиги», — приводит слова Виллануэвы The Dunk Central в социальной сети Х.

Виллануэва выступал в североамериканской лиге с 2005 по 2016 год. Играл за такие команды, как «Торонто Рэпторс», «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс» и «Даллас Маверикс».

Купер был выбран на драфте 2025 года под первым номером «Далласом».