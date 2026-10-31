Леброн раскрыл, когда понял, что Тайриз Макси станет великим игроком

41-летний четырёхкратный чемпион НБА американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в «Филадельфии Сиксерс», рассказал, когда понял, что его одноклубник, соотечественник, разыгрывающий защитник Тайриз Макси станет великим баскетболистом.

«Не хочу начинать сравнивать его с другими игроками, поскольку потом это превращается в целую историю. Но я могу объяснить вам, почему считаю, что Тайриз уже настолько хорош и станет великим игроком.

Мы тренируемся вместе уже шесть лет подряд, и он ни разу не опоздал [на тренировку]. Тайриз даже пытался прийти раньше меня на некоторые тренировки, и у него это получилось! Тогда я начал приходить намного раньше. И тут он дал мне понять: «Ладно, я позволяю тебе победить!» Именно тогда и понял, что Макси станет великим игроком», — приводит слова Джеймса аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.