Леброн Джеймс — о «Филадельфии»: счастлив, что принял решение прийти сюда

41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий на позиции форварда, высказался о своём решении стать игроком «Филадельфии Сиксерс».

«Я определённо не буду вам врать и говорить, что знал, что это продлится 24 года (речь про карьеру в НБА. – Прим. «Чемпионата»), это уж точно. Я получаю огромное удовольствие от игры здесь. Честно говоря, я большой ребёнок, но с этими парнями здорово находиться рядом, и я более чем счастлив, что принял решение прийти сюда», — приводит слова Леброна издание ESPN.

Джеймс присоединился к «Филадельфии» летом 2026 года. До этого он восемь сезонов выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с которым завоевал чемпионский титул в 2020 году. В новой команде форвард выбрал 23-й игровой номер.

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