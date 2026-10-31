«Мы заложили фундамент». Кевин Дюрант — о чемпионстве «Оклахомы» в 2025 году

38-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», поделился эмоциями насчёт чемпионства «Оклахома-Сити Тандер» в сезоне-2024/2025.

— Когда «Оклахома» победила в 2025 году и был проведён парад в центре Оклахома-Сити, была ли в тебе какая-то часть, которая порадовалась за город, переживший это?

— Определённо. Когда мы проиграли финал в 2012 году, у нас почти прошёл такой небольшой парад. Столько людей пришло, встречало нас дома, выказывало нам столько любви и поздравляло с отличным сезоном. Я уже тогда понял: если город когда-нибудь выиграет чемпионство, количество людей, которые придут на этот парад, и энергия, которая будет на этом параде, будут просто безумными.

Я бы хотел, чтобы именно наша команда [«Оклахома»] сделала это, поскольку мы были молоды и показали, что можем. Но я испытал чувство гордости как бывший игрок «Оклахомы», видя, как эта команда тоже побеждает, потому что почувствовал: это эволюция того, что делали мы. Мне показалось, что Сэм Прести достиг своей пиковой формы и понял, каким ему лучше всего быть. А Шей и Джейлен Уильямс — я просто почувствовал, что они все достигли этой планки. Мы в каком-то смысле заложили фундамент понимания того, что значит быть успешными молодыми игроками в этой лиге, а они построили чемпионство на этом, — приводит слова Дюранта портал ESPN.