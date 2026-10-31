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«Какая-то хрень». Тренер «Торонто» Раякович — о судействе в отношении Скотти Барнса

«Какая-то хрень». Тренер «Торонто» Раякович — о судействе в отношении Скотти Барнса
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Главный тренер канадского клуба НБА «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович остался недоволен количеством штрафных бросков, зафиксированных на форварде Скотти Барнсе в матче с «Орландо Мэджик» (114:121).

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2026, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
114 : 121
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Барнс - 41, Куикли - 17, Мюррей-Бойлс - 15, Пёлтль - 12, Барретт - 9, Уолтер - 9, Грейвз - 7, Шид - 2, Баттл - 2, Брэдли, Андерсон, Джексон-Дэвис, Мартин
Орландо Мэджик: Бейн - 28, Вагнер - 26, Картер - 20, Блэк - 17, Кэйн - 13, Да Силва - 8, Ричардсон - 4, Вучевич - 3, Битадзе - 2, Картер, Каслтон, Моралес

«Как по мне, когда игрок набирает 41 очко и за весь матч получает всего три штрафных – это какая-то хрень, честно говоря. Они подходили к линии 29 раз, а мы – 15, при этом я не считаю, что мы играли более жёстко или агрессивно, чем они. Думаю, обе команды показали очень агрессивный, хороший баскетбол, и судейские критерии должны быть одинаковыми на обоих концах площадки», – сказал Раякович во время общения с прессой после игры.

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