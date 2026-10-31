«Какая-то хрень». Тренер «Торонто» Раякович — о судействе в отношении Скотти Барнса

Главный тренер канадского клуба НБА «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович остался недоволен количеством штрафных бросков, зафиксированных на форварде Скотти Барнсе в матче с «Орландо Мэджик» (114:121).

«Как по мне, когда игрок набирает 41 очко и за весь матч получает всего три штрафных – это какая-то хрень, честно говоря. Они подходили к линии 29 раз, а мы – 15, при этом я не считаю, что мы играли более жёстко или агрессивно, чем они. Думаю, обе команды показали очень агрессивный, хороший баскетбол, и судейские критерии должны быть одинаковыми на обоих концах площадки», – сказал Раякович во время общения с прессой после игры.