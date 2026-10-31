Перкинс раскритиковал игру Руди Гобера на старте сезона НБА-2026/2027

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт и аналитик, американец Кендрик Перкинс высказался о настрое центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера на фоне его не самого удачного старта в регулярном чемпионате.

«Забудьте о том, что он испытывает трудности в нападении в принципе. Когда я вижу его язык тела, это говорит мне о том, что его голова занята не тем.

Будь я Вембаньямой и имей возможность передать ему послание, я бы сказал ему прямо в лицо: «Эй, брат, твоим единственным приоритетом должна быть концентрация на завоевании очередной награды Лучшему оборонительному игроку года. Потому что только так он способен помочь «Миннесоте» выиграть чемпионат. А он почему-то думает о чужом кольце. Вемби пришёл и забрал то, что принадлежит тебе», – сказал Перкинс на YouTube-канале Road Trippin.