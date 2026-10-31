«Он настоящий мастер». Чемпион НБА Майкл Томпсон — о Якселе Лендеборге

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Томпсон высоко оценил потенциал 24-летнего форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Якселя Лендеборга.

«Он настоящий мастер. Когда Стеф, Дрэймонд и все остальные уйдут, именно он станет главным парнем. Он будет игроком Матча звёзд. У него есть весь необходимый талант и, очевидно, уверенность в себе. При его габаритах он выходит на площадку и опекает защитников. Посмотрите, насколько он подвижен и атлетичен. Он может завершать проходы под кольцом, может бросать – это универсальный исполнитель.

И тот факт, что он досидел на драфте до 11-го пика, говорит об ужасной работе скаутов. Лендеборг – это сочетание Скотти Пиппена и Ксавьера Макдэниэла, игроков такого плана. Он очень разносторонен и не имеет фиксированной позиции. Он просто настоящий баскетболист, который может сыграть форварда, защитника, центрового – кого угодно. Это ещё одна версия Дрэймонда Грина, но с более продвинутой атакой. Вы можете поставить его в любое место на паркете, и он сможет защищаться как против Луки Дончича, так и против Уокера Кесслера. Он во многом похож на Леброна Джеймса», – приводит слова Томпсона 957 thegame в социальной сети Х.