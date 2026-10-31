Майка Коби Брайанта была продана на аукционе за рекордные $ 2,2 млн

Игровая форма, в которой легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант выступал за школу Лоуэр-Мэрион, была продана на торгах Sotheby’s. Итоговая стоимость лота составила $ 2,2 млн, о чём свидетельствуют данные на сайте аукционного дома.

Желание приобрести эксклюзивный экспонат выразили семь коллекционеров, которые в общей сложности сделали 26 ставок. Для сравнения: в 2013 году эта же майка уходила с молотка всего за $ 51,4 тыс. Нынешняя цена стала абсолютным рекордом для школьной баскетбольной экипировки, превзойдя предыдущее достижение в $ 1,3 млн, за которые была продана форма звёздного форварда Леброна Джеймса.

Брайант, пять раз становившийся чемпионом НБА в составе «Лейкерс», трагически погиб в 41 год в результате авиакатастрофы недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним жертвами крушения стали ещё восемь человек, включая его 13-летнюю дочь.