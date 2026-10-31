«Не думаю, что баскетбол, в который он играет, приведёт к титулу НБА». Фрай — о Дончиче

Бывший игрок НБА Ченнинг Фрай усомнился в чемпионских перспективах звёздного словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, сравнив его с американским баскетболистом «Кливленд Кавальерс» Джеймсом Харденом.

«Я люблю Луку. Просто не думаю, что тот баскетбол, в который он играет, приведёт к чемпионству. Я считаю, что Лука очень похож на Джеймса Хардена. Оба этих парня потрясающие, но их процент использования мяча не конвертируется в титулы. Кто вообще так играет?» — приводит слова Фрая Legion Hoops в социальной сети Х.

В текущем сезоне НБА Дончич в среднем набирает 36,2 очка за игру.