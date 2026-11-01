Кендрик Перкинс заявил, что Купер Флэгг входит в десятку лучших игроков НБА

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт и аналитик, американец Кендрик Перкинс высказал мнение о том, что форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг уже входит в число лучших игроков НБА.

«Если говорить о нынешнем дне, Купер Флэгг уже в топ-10 игроков НБА. Нельзя назвать 10 баскетболистов, которые были бы лучше него. Он один из лучших универсалов в баскетболе. Он играет роль пойнтфорварда. Создаёт возможности не только для себя, но и для других. Видно, что он много работал над своим развитием. Теперь он бросает «трёшки», бросает с ведения, с разворота в обе стороны. Виден его настрой и эмоции», – приводит слова Перкинса ohnohedidnt24 в социальной сети Х.

Напомним, Купер был выбран на драфте НБА в 2025 году под общим первым номером клубом «Даллас Маверикс». Флэгг также был включён в первую сборную новичков НБА сезона-2025/2026.