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«Оклахома» отменила подписание игрока спустя сутки после договорённости с ним

«Оклахома» отменила подписание игрока спустя сутки после договорённости с ним
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» отказался от подписания 26-летнего американского защитника и форварда Очаи Агбаджи. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на собственные источники.

Ещё 30 октября сообщалось, что «Оклахома» договорилась с баскетболистом о контракте, по которому он должен был занять последнее свободное место в основной заявке команды. Однако уже на следующий день руководство клуба пересмотрело планы после появления информации о длительном отсутствии центрового Чета Холмгрена.

По данным Чарании, «Тандер» намерены заново оценить варианты использования вакантного места в составе с учётом кадровых потерь. Напомним, Холмгрен выбыл на срок от восьми до 10 недель из-за небольшого надрыва сухожилия надколенника. Кроме того, Джейлен Уильямс и