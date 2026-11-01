«Оклахома» впервые за четыре с половиной года потерпела два разгромных поражения подряд

«Оклахома-Сити Тандер» впервые за четыре с половиной года потерпела два поражения подряд с разницей более 20 очков в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Подобная серия неудач произошла с командой впервые с марта 2022 года.

В ночь на 1 ноября «Оклахома» уступила на выезде «Хьюстон Рокетс» со счётом 98:119, проиграв 21 очко. Ранее, 29 октября, подопечные Марка Дэйгнолта потерпели поражение от «Даллас Маверикс» — 96:120. Тогда разница составила 24 очка.