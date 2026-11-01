19-летний игрок «Сакраменто» установил рекорд НБА, набрав 38 очков с девятью трёхочковыми

19-летний американский разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Дариус Эйкафф-младший установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству реализованных трёхочковых бросков за один матч среди игроков младше 20 лет.

Достижение покорилось новичку в выездной встрече регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027 с «Мемфис Гриззлиз», состоявшейся в ночь на 1 ноября. Эйкафф реализовал девять из 14 трёхочковых бросков (64,3%), набрал 38 очков, сделал пять подборов и отдал пять результативных передач.

Предыдущий рекорд среди подростков составлял восемь точных трёхочковых за матч. Его делили Энтони Эдвардс, установивший достижение в составе «Миннесоты Тимбервулвз», и Джейлен Грин, повторивший результат в октябре 2021 года во время выступлений за «Хьюстон Рокетс».

Тем не менее несмотря на результативность Эйкаффа, «Сакраменто» потерпел разгромное поражение от «Мемфиса» со