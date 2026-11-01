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Новейший клуб WNBA «Голден Стэйт» выиграл чемпионат уже во 2-м сезоне своего существования

Новейший клуб WNBA «Голден Стэйт» выиграл чемпионат уже во 2-м сезоне своего существования
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«Голден Стэйт Валькириз» впервые в своей истории стал чемпионом Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). В решающем, седьмом матче финальной серии сезона-2026 команда одержала победу над «Атлантой Дрим» со счётом 68:63. Встреча состоялась в ночь на 1 ноября на арене «Чейз-центр» в Сан-Франциско.

По итогам серии «Голден Стэйт» победил со счётом 4-3. Самой результативной баскетболисткой заключительной встречи стала Габби Уильямс, набравшая 30 очков. Киа Стоукс сделала 13 подборов. В составе «Атланты» выделились Джордин Кэнада (18 очков) и Алиша Грей (16).

К большому перерыву «Валькириз» уступали со счётом 24:30, однако сумели переломить ход встречи во второй половине. За две с небольшим минуты до завершения четвёртой четверти Уильямс реализовала трёхочковый бросок, после которого хозяева окончательно вышли вперёд.

Примечательно, что клуб был основан в 2023 году и дебютировал в WNBA лишь в сезоне-2025. Таким образом, «Голден Стэйт» завоевал первый чемпионский титул уже на второй год выступлений в лиге.

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