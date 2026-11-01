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Габби Уильямс стала MVP финала WNBA после рекордных 28 очков за вторую половину матча

Габби Уильямс стала MVP финала WNBA после рекордных 28 очков за вторую половину матча
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30-летняя французская баскетболистка «Голден Стэйт Валькириз» Габби Уильямс признана самым ценным игроком финальной серии Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Уильямс сыграла ключевую роль в победе «Голден Стэйт» над «Атлантой Дрим» (68:63) в седьмом матче серии. Француженка набрала 30 очков, сделала три подбора, отдала две результативные передачи, совершила два перехвата и поставила четыре блок-шота. Она реализовала 10 из 23 бросков с игры, включая четыре из восьми трёхочковых.

Особенно результативной для Уильямс получилась вторая половина встречи. До большого перерыва баскетболистка набрала всего два очка, после чего записала на свой счёт ещё 28. Это новый рекорд финальных серий WNBA по количеству очков за одну половину матча. В семи встречах финала Уильямс набирала в среднем 19,6 очка, делала 3,6 подбора, отдавала 2,7 результативной передачи и совершала 2,6 перехвата.

Для француженки этот чемпионский титул стал первым в WNBA. Ранее она выступала за «Чикаго Скай» и «Сиэтл Шторм», а к «Голден Стэйт» присоединилась перед нынешним сезоном. Более того, Уильямс также является серебряным призёром Олимпий