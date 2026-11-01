Вембаньяма рассказал о новых элементах своей игры, которые пока скрыты от зрителей НБА

22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что продолжает работать над новыми бросками, которые пока не демонстрировал в официальных матчах НБА.

«Конечно. Надеюсь, да. Всегда непросто найти баланс между индивидуальным развитием и командными целями, потому что мы выходим на площадку не для того, чтобы отрабатывать какие-то элементы своей игры. Мы здесь для того, чтобы побеждать», — заявил Вембаньяма на пресс-конференции.

В последнем матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027 «Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 121:111. Вембаньяма набрал 43 очка, сделал семь подборов, отдал четыре результативные передачи и поставил шесть блок-шотов. Француз реализовал 17 из 34 бросков с игры, включая три из восьми трёхочковых.

Для «Спёрс» эта победа стала четвёртой подряд. После шести матчей команда имеет в сво