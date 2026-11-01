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Тренер «Бруклина» назвал двух настоящих разыгрывающих команды, Егора Дёмина среди них нет

Тренер «Бруклина» назвал двух настоящих разыгрывающих команды, Егора Дёмина среди них нет
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес рассказал, какую роль отводит 20-летнему российскому защитнику Егору Дёмину после перестановок в стартовой пятёрке команды. Специалист отметил сильные стороны россиянина, однако подчеркнул, что в качестве основных разыгрывающих рассматривает других баскетболистов.

«Наш выбор бросков был не самым удачным, к тому же мы совершали много потерь. Я посчитал, что Нолан Траоре поможет успокоить игру команды. Егора я рассматриваю скорее как игрока, который создаёт пространство без мяча благодаря угрозе своего броска, хотя он также умеет вести мяч. Думаю, его главное оружие — бросок, выходы из-под заслонов и принятие решений.