Егор Дёмин продолжает восстанавливаться после травмы и пропустит следующий матч НБА

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс». Об этом сообщает журналист Nets Wire Шариф Филлипс-Китон со ссылкой на информацию клуба.

Причиной отсутствия россиянина стал ушиб костной ткани правой ноги. Дёмин получил повреждение во встрече с «Бостон Селтикс» (124:125), которая состоялась в ночь на 28 октября. Баскетболист покинул площадку во второй четверти и больше не участвовал в игре. Позднее «Бруклин» сообщил, что состояние защитника будет повторно оценено через неделю.

Помимо Дёмина, встречу с «Индианой» про