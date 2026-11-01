Финт Стефена Карри против Дончича превратили в шутку о рекордах результативности в НБА

38-летний американский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал героем шутливой публикации, посвящённой его эффектному финту против словенского защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Соответствующее изображение появилось в аккаунте NBA Memes в социальной сети X.

Авторы публикации включили Карри в пятёрку баскетболистов, набравших наибольшее количество очков за один матч в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), указав напротив его фамилии 77 очков. В действительности речь идёт об игре слов: Карри отправил на паркет Дончича, выступающего под 77-м номером.

Фото: x.com/NBAMemes

На изображении американец расположился