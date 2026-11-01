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Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2026/2027 на 1 ноября

Единая лига: расписание матчей 1 ноября
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В воскресенье, 1 ноября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Баскетбол. Единая лига. Расписание матчей на 1 ноября (время московское):

12:00 — «Енисей» — МБА;
14:00 — «Локомотив-Кубань» — УНИКС.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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