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МБА запустила чат-бот клуба с большим функционалом

МБА запустила чат-бот клуба с большим функционалом
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Московский баскетбольный клуб МБА запустил в работу чат-бот в мессенджере «Телеграм». В нём болельщики клуба могут узнать ближайшее расписание матчей, время, место и турнир, а также узнать более детальную информацию о составе команды и статистике.

Ко всему этому можно будет ставить напоминания о матчах МБА и добавлять нужные игры в свой календарь на мобильном устройстве. Ещё можно задать любой вопрос клубу напрямую.

За посещение матчей МБА в чат-боте можно копить бонусы, которые затем можно обменять на призы от московского клуба Единой лиги ВТБ. Найти чат-бот вы можете в социальных сетях команды.

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