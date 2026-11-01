«Мы многого от него требуем». Карри оценил игру 24-летнего партнёра по «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался об игре 24-летнего форварда команды Якселя Лендеборга после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:95).

«Для него всё в новинку, но он, похоже, очень хорошо реагирует на происходящее. Мы многого от него требуем. На нём большая ответственность, он проводит много времени на площадке, часто владеет мячом. Будут взлёты и падения, но мне нравится, что он сохраняет уравновешенность. Когда, как сегодня, игра у него не складывается, он не портит атмосферу в команде. Мы его поддерживаем. Он учится в боевых условиях, переживая взлёты и падения на глазах у всех. Это непросто, но я думаю, что он к этому готов и в следующем матче проявит себя гораздо лучше», — сказал Карри во время послематчевого общения с журналистами.

Напомним, во встрече с «Лейкерс» Лендеборг провёл на площадке 24 минуты, набрал шесть очков, сделал один подбор, допустил пять потерь и получил шесть персональных замечаний. Ранее, после первого матча команд, форвард раскритиковал Дончича за симуляции и постоянные обращения к арбитрам.