Джеймс Харден повторил образ Тома Харди из фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»

Американский защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден показал свой костюм на Хэллоуин. 37-летний баскетболист перевоплотился в Бейна — одного из главных противников Бэтмена и центрального антагониста фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». Фотографии в необычном образе игрок опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Фото: Из личного архива Джеймса Хардена

Для создания костюма Харден использовал характерную маску персонажа, коричневое пальто с массивным меховым воротником и тёмную броню. Баскетболист воссоздал образ Бейна из фильма режиссёра Кристофера Нолана, вышедшего на экраны в 2012 году. Роль злодея в картине исполнил британский актёр Том Харди. Свою публикацию игрок «Кливленда» сопроводил коротким поздравлением: «Счастливого Хеллоуина! #UNO».

В ночь на 1 ноября «Кливленд» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 136:111. Харден набрал 13 очков, сделал шесть подборов и отдал семь результативных передач. Самым результативным игроком победителей стал Эван Мобли, записавший на свой счёт 27 очков. Ещё 25 очков набрал Джарретт Аллен.