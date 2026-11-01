МБА потеряла защитника из-за повреждения колена

20-летний российский баскетболист Матвей Падиус, выступающий на позиции защитника за команду Единой лиги ВТБ МБА, выбыл на шесть недель из-за повреждения колена, о чём сообщила пресс-служба московского коллектива.

«Защитник МБА получил травму колена и не примет участия в ближайших матчах мужской команды. Мы желаем Матвею здоровья и скорейшего возвращения на паркет!

В то же время вернулся в строй Сергей Балашов. Центровой отправился с МБА в Красноярск и готов помочь нашей команде в сегодняшней игре с «Енисеем», — говорится в сообщении команды.

Встреча с «Енисеем» начнётся сегодня, 1 ноября, в 12:00 мск.