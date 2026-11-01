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МБА потеряла защитника из-за повреждения колена

МБА потеряла защитника из-за повреждения колена
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20-летний российский баскетболист Матвей Падиус, выступающий на позиции защитника за команду Единой лиги ВТБ МБА, выбыл на шесть недель из-за повреждения колена, о чём сообщила пресс-служба московского коллектива.

«Защитник МБА получил травму колена и не примет участия в ближайших матчах мужской команды. Мы желаем Матвею здоровья и скорейшего возвращения на паркет!

В то же время вернулся в строй Сергей Балашов. Центровой отправился с МБА в Красноярск и готов помочь нашей команде в сегодняшней игре с «Енисеем», — говорится в сообщении команды.

Встреча с «Енисеем» начнётся сегодня, 1 ноября, в 12:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
1-я четверть
7 : 11
МБА