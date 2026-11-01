Вембаньяма повторил достижение легендарного центрового «Сан-Антонио» 30-летней давности

22-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма повторил достижение члена Зала славы баскетбола Дэвида Робинсона. Баскетболист стал первым игроком техасского клуба с 1996 года, сумевшим набрать не менее 40 очков и совершить пять блок-шотов за один матч регулярного чемпионата НБА, информирует San Antonio Express-News.

Достижение покорилось Вембаньяме во встрече с «Миннесотой Тимбервулвз», состоявшейся в ночь на 1 ноября и завершившейся победой «Сан-Антонио» со счётом 121:111. Француз набрал 43 очка, сделал семь подборов, четыре результативные передачи, один перехват и шесть блок-шотов. За 34 минуты на площадке центровой реализовал 17 из 34 бросков с игры, в том числе три из восьми трёхочковых.

Отметим, что Вембаньяма в 10-й раз за карьеру преодолел отметку в 40 очков в регулярных чемпионатах НБА. Его личный рекорд составляет 50 очков, набранных в ноябре 2024 года в матче с «Вашингтон Уизардс». Победа над «Миннесотой» стала для «Сан-Антонио» четвёртой подряд в нынешнем сезоне.