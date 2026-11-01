НБА: расписание игр в ночь с 1 на 2 ноября

В ночь с 1 на 2 ноября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогут посмотреть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание матчей с 1 на 2 ноября (время московское):

23:30 — «Орландо Мэджик» – «Бостон Селтикс»;

1:00 — «Индиана Пэйсерс» – «Бруклин Нетс»;

4:30 – «Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс»;

5:00 – «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Торонто Рэпторс».

После шести матчей Западную конференцию возглавляет «Мемфис Гриззлиз», являющийся единственным клубом в лиге, который не потерпел ни одного поражения. Лидер Востока — «Филадельфия Сиксерс» (шесть побед и одно поражение).