Леброн Джеймс отписался от «Лейкерс» в соцсетях после восьми лет выступлений за клуб

41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий на позиции форварда, отписался от аккаунтов «Лос-Анджелес Лейкерс» в социальных сетях после восьми лет выступлений за калифорнийский клуб.

Джеймс провёл в составе «Лейкерс» восемь сезонов, с 2018 по 2026 год. За это время он помог команде завоевать чемпионский титул НБА в 2020 году и был признан самым ценным игроком финальной серии. Летом 2026 года Джеймс покинул «Лейкерс» и продолжил карьеру в «Филадельфии Сиксерс», подписав контракт с клубом. В новой команде 41-летний баскетболист выступает вместе с Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и Джейленом Брауном. Нынешний сезон стал для Джеймса 24-м в НБА.