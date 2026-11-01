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Леброн Джеймс отписался от «Лейкерс» в соцсетях после восьми лет выступлений за клуб

Леброн Джеймс отписался от «Лейкерс» в соцсетях после восьми лет выступлений за клуб
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41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий на позиции форварда, отписался от аккаунтов «Лос-Анджелес Лейкерс» в социальных сетях после восьми лет выступлений за калифорнийский клуб.

Джеймс провёл в составе «Лейкерс» восемь сезонов, с 2018 по 2026 год. За это время он помог команде завоевать чемпионский титул НБА в 2020 году и был признан самым ценным игроком финальной серии. Летом 2026 года Джеймс покинул «Лейкерс» и продолжил карьеру в «Филадельфии Сиксерс», подписав контракт с клубом. В новой команде 41-летний баскетболист выступает вместе с Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и Джейленом Брауном. Нынешний сезон стал для Джеймса 24-м в НБА.

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