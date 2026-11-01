НБА: результаты игр в ночь с 31 октября на 1 ноября
В ночь с 31 октября на 1 ноября в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли посмотреть семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты матчей с 31 октября на 1 ноября (время московское):
«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 90:112;
«Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 104:109;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хоукс» — 121:99;
«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс»- 111:136;
«Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 136:105;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 121:111;
«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 119:98.
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