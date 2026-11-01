Форвард МБА — о победе над «Енисеем» во втором овертайме: могли закончить в основное время

Форвард МБА Андрей Малинин высказался после победы над «Енисеем» во втором овертайме (счёт 106:99).

«Матч получился крайне тяжёлым и эмоциональным. Мы выложились на все сто процентов, оставили все силы на площадке. Смазали очень много штрафных — если бы лучше реализовывали попытки с линии, всё могло закончиться ещё в основное время. В то же время весь матч здорово действовали на чужом щите, получали благодаря этому возможности для очков второго шанса