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Форвард МБА — о победе над «Енисеем» во втором овертайме: могли закончить в основное время

Форвард МБА — о победе над «Енисеем» во втором овертайме: могли закончить в основное время
Комментарии

Форвард МБА Андрей Малинин высказался после победы над «Енисеем» во втором овертайме (счёт 106:99).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
99 : 106
ОТ
МБА
Москва
Енисей: Кэллисон - 31, Долинин - 20, Белоусов - 16, Ванин - 11, Мотовилов - 7, Белянков - 6, Шлегель - 6, Касаткин - 2, Янг, Евдокимов, Такер, Шеянов
МБА: Певнев - 33, Савков - 18, Сонько - 15, Малинин - 14, Огарков - 13, Хоменко - 6, Платунов - 4, Хвостов - 3, Чернышев, Пивцайкин, Балашов, Карпенко

«Матч получился крайне тяжёлым и эмоциональным. Мы выложились на все сто процентов, оставили все силы на площадке. Смазали очень много штрафных — если бы лучше реализовывали попытки с линии, всё могло закончиться ещё в основное время. В то же время весь матч здорово действовали на чужом щите, получали благодаря этому возможности для очков второго шанса