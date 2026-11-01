Единая лига: результаты матчей 1 ноября

В воскресенье, 1 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Баскетбол. Единая лига. Результаты матчей на 1 ноября:

«Енисей» — МБА — 99:106 (2ОТ);

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 107:80.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.