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Тренер МБА Вознюк отреагировал на победу над «Енисеем» в двух овертаймах

Тренер МБА Вознюк отреагировал на победу над «Енисеем» в двух овертаймах
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА Сергей Вознюк прокомментировал победу над «Енисеем» (106:99 2 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
99 : 106
ОТ
МБА
Москва
Енисей: Кэллисон - 31, Долинин - 20, Белоусов - 16, Ванин - 11, Мотовилов - 7, Белянков - 6, Шлегель - 6, Касаткин - 2, Янг, Евдокимов, Такер, Шеянов
МБА: Певнев - 33, Савков - 18, Сонько - 15, Малинин - 14, Огарков - 13, Хоменко - 6, Платунов - 4, Хвостов - 3, Чернышев, Пивцайкин, Балашов, Карпенко

«Сейчас сложно говорить, потому что после двух овертаймов очень много эмоций. Я хотел бы отметить характер своих ребят: сегодня они его показали и выиграли в такой концовке. Вторая четверть у нас не получилась, в первую очередь в защите. Мы позволили «Енисею» почувствовать себя более раскрепощённо, плохо защищались на пик-н-ролле и дали сопернику набрать лёгкие очки. За четверть они набрали 28 очков — это очень много, и нужно отда