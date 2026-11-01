Тренер МБА Вознюк отреагировал на победу над «Енисеем» в двух овертаймах

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА Сергей Вознюк прокомментировал победу над «Енисеем» (106:99 2 ОТ).

«Сейчас сложно говорить, потому что после двух овертаймов очень много эмоций. Я хотел бы отметить характер своих ребят: сегодня они его показали и выиграли в такой концовке. Вторая четверть у нас не получилась, в первую очередь в защите. Мы позволили «Енисею» почувствовать себя более раскрепощённо, плохо защищались на пик-н-ролле и дали сопернику набрать лёгкие очки. За четверть они набрали 28 очков — это очень много, и нужно отда