«Сегодня нас на игре не было». Тренер УНИКСа Каракаш — о крупном поражении от «Локо»

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал крупное поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (80:107).

«Говорить особо нечего. Сегодня нас на игре, по сути, не было. Тот факт, что мы пропустили 107 очков, говорит о многом. Перед матчем мы акцентировали внимание на двух компонентах: наших потерях и быстрых прорывах соперника. И в этих аспектах мы выглядели крайне плохо. Более того, поражает, насколько мягко мы играли. Практически ни в одной четверти мы не добирались д