15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сегодня нас на игре не было». Тренер УНИКСа Каракаш — о крупном поражении от «Локо»

«Сегодня нас на игре не было». Тренер УНИКСа Каракаш — о крупном поражении от «Локо»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал крупное поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (80:107).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
107 : 80
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 23, Фирсов - 15, Миллер - 13, Куин - 13, Лопатин - 13, Темиров - 10, Найт - 7, Квитковских - 4, Покушевски - 4, Самойленко - 3, Ведищев - 2, Барашков
УНИКС: Адамс - 15, Рейнольдс - 15, Шаманич - 13, Брайс - 10, Маккормак - 9, Ратэн-Мэйс - 7, Беленицкий - 6, Коновалов - 5, Гудумак, Михайловский, Клюев, Узинский

«Говорить особо нечего. Сегодня нас на игре, по сути, не было. Тот факт, что мы пропустили 107 очков, говорит о многом. Перед матчем мы акцентировали внимание на двух компонентах: наших потерях и быстрых прорывах соперника. И в этих аспектах мы выглядели крайне плохо. Более того, поражает, насколько мягко мы играли. Практически ни в одной четверти мы не добирались д