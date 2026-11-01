15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Российский баскетболист Данил Певнев установил два исторических рекорда Единой лиги

Российский баскетболист Данил Певнев установил два исторических рекорда Единой лиги
Комментарии

Российский форвард московского МБА Данил Певнев стал первым баскетболистом в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось набрать не менее 30 очков и сделать 18 подборов за один матч. Кроме того, 18 подборов стали новым рекордом турнира среди российских игроков. Ранее лучший результат принадлежал Андрею Зубкову и Андрею Мартюку, на счету которых было по 16 подборов за встречу. Об этом сообщает телеграм-канал «Два кольца».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
99 : 106
ОТ
МБА
Москва
Енисей: Кэллисон - 31, Долинин - 20, Белоусов - 16, Ванин - 11, Мотовилов - 7, Белянков - 6, Шлегель - 6, Касаткин - 2, Янг, Евдокимов, Такер, Шеянов
МБА: Певнев - 33, Савков - 18, Сонько - 15, Малинин - 14, Огарков - 13, Хоменко - 6, Платунов - 4, Хвостов - 3, Чернышев, Пивцайкин, Балашов, Карпенко