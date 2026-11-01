Российский баскетболист Данил Певнев установил два исторических рекорда Единой лиги

Российский форвард московского МБА Данил Певнев стал первым баскетболистом в истории Единой лиги ВТБ, которому удалось набрать не менее 30 очков и сделать 18 подборов за один матч. Кроме того, 18 подборов стали новым рекордом турнира среди российских игроков. Ранее лучший результат принадлежал Андрею Зубкову и Андрею Мартюку, на счету которых было по 16 подборов за встречу. Об этом сообщает телеграм-канал «Два кольца».