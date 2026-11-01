Кайри Ирвинг может покинуть «Даллас» и стать главной целью клубов НБА на рынке обменов

Известный американский журналист и обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс предположил, что 34-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг станет самым востребованным в НБА перед предстоящим дедлайном обменов.

По мнению эксперта, одним из главных претендентов на приобретение баскетболиста может оказаться «Детройт Пистонс». Об этом Мэнникс заявил во время обсуждения возможных обменов в видеовыпуске Sports Illustrated.

«Думаю, Ирвинг станет самым востребованным игроком к дедлайну обменов, потому что он не вписывается в сроки перестройки «Далласа». Полагаю, «Детройт» — ещё одна команда, которая будет очень заинтересована в приобретении Кайри. Они отлично начали сезон. У «Маверикс» есть возможность получить серьёзные активы взамен игрока, который принёс клубу немало пользы», — сказал Мэнникс.

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате НБА Ирвинг провёл пять матчей, набирая в среднем 21,4 очка, делая 3,4 подбора и 4,8 результативной передачи. В последней встрече с «Хьюстон Рокетс», завершившейся победой «Далласа» со счётом 116:111, защитник набрал 35 очков, сделал четыре подбора и девять передач. На старте сезона «Маверикс» одержали четыре победы при двух поражениях.