15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Приятно быть свидетелем его величия». Яннис Адетокунбо — об игре Клэя Томпсона

«Приятно быть свидетелем его величия». Яннис Адетокунбо — об игре Клэя Томпсона
Комментарии

Звёздный греческий форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо прокомментировал результативную игру своего одноклубника защитника Клэя Томпсона, отметив, что ему было приятно наблюдать за его точными бросками.
«Это весело. Помню, как он делал это в 2022-м… тогда у него была такая серия из трёх-четырёх трёхочковых против нас… Просто находиться на этой стороне и видеть парня, который использует кольцо как океан — словно бросает камень в океан, за этим приятно наблюдать, и приятно быть свидетелем величия — одного из лучших снайперов всех времён… просто быть на этой стороне и испытывать такое — это весело», — приводит слова Адетокунбо The Heat Realm в социальной сети Х.

Материалы по теме