«Приятно быть свидетелем его величия». Яннис Адетокунбо — об игре Клэя Томпсона

Звёздный греческий форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо прокомментировал результативную игру своего одноклубника защитника Клэя Томпсона, отметив, что ему было приятно наблюдать за его точными бросками.

«Это весело. Помню, как он делал это в 2022-м… тогда у него была такая серия из трёх-четырёх трёхочковых против нас… Просто находиться на этой стороне и видеть парня, который использует кольцо как океан — словно бросает камень в океан, за этим приятно наблюдать, и приятно быть свидетелем величия — одного из лучших снайперов всех времён… просто быть на этой стороне и испытывать такое — это весело», — приводит слова Адетокунбо The Heat Realm в социальной сети Х.

Материалы по теме