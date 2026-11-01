«Хочу быть любимым, как Дирк Новицки». Флэгг — о желании остаться в «Далласе»

Американский форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг заявил, что хотел бы провести всю карьеру в техасском клубе, однако отметил, что не всё зависит от него.

«Да, на 100%. Я бы не хотел никуда уходить из «Далласа». Посмотрите на такого человека, как Дирк Новицки. Его наследие — ничто с этим не сравнится. Быть настолько любимым городом, получать столько любви и поддержки в одном месте — я не думаю, что можно мечтать о чём-то другом. Это главная цель, но, как мы только что говорили, в конечном итоге это бизнес, и многое из этого будет не моим решением», — приводит слова Флэгга katsu в социальной сети Х.

Напомним, Купер был выбран на драфте НБА в 2025 году под общим первым номером клубом «Даллас Маверикс». Флэгг также был включён в первую сборную новичков НБА сезона-2025/2026.