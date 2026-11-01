Дюрант: не сравниваю себя с другими людьми в том, что я делаю

38-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», высказался о том, почему он не зацикливается на сравнениях с другими легендами баскетбола.

«В какой-то момент понял, что всё это не имеет значения. Почему я сравниваю себя с другим человеком? Я должен просто играть против себя, пытаться быть лучше. Оставьте это фанатам. Не сравниваю себя с другими людьми в том, что делаю. Меня вдохновляют люди, не поймите меня неправильно.

Хочу подражать великим и успешным людям. Хочу делать то, что делают они, и учиться у тех, кто совершает ошибки. Но не собираюсь в спортзал работать над броском, говоря себе: «Вот это сделает меня лучше Берда. Это сделает меня лучше Мэджика или Джордана», — приводит слова Дюранта журналист Джош Чемберс на своей странице в социальной сети Х.