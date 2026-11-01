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Дрэймонд Грин рассказал, как справляется с волнением перед матчами НБА

Дрэймонд Грин рассказал, как справляется с волнением перед матчами НБА
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36-летний форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что до сих пор сильно нервничает перед каждой игрой.

«Я вхожу в игровой ритм через передачу. Стив Керр понял это и на протяжении значительной части моей карьеры мы всегда начинали матч с комбинации, в которой я должен был сделать пас. Дело в том, что каждый раз, когда я выхожу на площадку, до сих пор чертовски нервничаю. Перед каждой игрой у меня будто случается лёгкий сердечный приступ. Но стоит мне отдать одну передачу — и всё, я в порядке», — приводит слова Грина аккаунт DraymondShow в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что баскетболист пропустит ближайший матч своей команды с «Лос-Анджелес Клипперс» 2 ноября.

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