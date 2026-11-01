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«Это два совершенно разных вида спорта». Миллз — о сравнении НБА и Евролиги

«Это два совершенно разных вида спорта». Миллз — о сравнении НБА и Евролиги
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37-летний австралийский профессиональный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Патрик Миллз, выступающий за команду АСВЕЛ, высказался о разнице между баскетболом в НБА и Евролиге. По его словам, при детальном рассмотрении эти турниры и вовсе кажутся разными видами спорта.

«Честно говоря, НБА и Евролигу вообще нельзя сравнивать. Если глубже разобраться в деталях, складывается впечатление, что это два совершенно разных вида спорта. Что касается меня, мне очень помог многолетний опыт выступлений за сборную. Я играл на турнирах ФИБА.

Все это в определенной степени подготовило меня к особенностям судейства, уровню давления и правилам, но Евролига все равно стала для меня совершенно новым опытом. Я всегда хотел проверить себя в Евролиге и узнать, что значит играть в этом турнире. Мне действительно нравится каждая составляющая этого опыта», — приводит слова Миллза Mozzart Sport.

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