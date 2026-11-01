«Он знает, что делать». Защитник «Зенита» Емченко — об американском новичке Ховарде

Российский защитник «Зенита» Владислав Емченко оценил сыгранность команды и адаптацию американского новичка Маркуса Ховарда.

— Команда изменилась, много игроков, много иностранцев, и сейчас в команду вливается Маркус Ховард. Как дела с сыгранностью?

— Маркус к нам присоединился, и сразу видно, что он с пользой использовал время, пока мы были во Владивостоке. Он уже полноценно участвовал в тренировке. Я рад, что он приехал. Тем более играл под руководством Душко, и знает, что делать. Задача каждого игрока выходить и делать всё для того, чтоб команда победила, поэтому уверен, что у нас всё получится, — сказал Емченко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.