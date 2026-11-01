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Защитник «Зенита» Емченко оценил состояние команды после победы над приморским «Динамо»

Защитник «Зенита» Емченко оценил состояние команды после победы над приморским «Динамо»
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Российский защитник «Зенита» Владислав Емченко оценил состояние команды после выездной победы над владивостокским «Динамо» (83:72) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 октября 2026, пятница. 12:30 МСК
Динамо В
Владивосток
Окончен
72 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо В: Смит - 22, Поллард - 18, Кроули - 11, Утоми - 10, Стребков - 3, Садиков - 2, Личутин - 2, Пресняков - 2, Акрамов - 2, Ершов, Семенченко, Денисов
Зенит: Мартюк - 20, Жбанов - 12, Мэйсон - 11, Ирэбу - 11, Пойтресс - 9, Емченко - 7, Ледлум - 5, Евстафьев - 4, Роберсон - 4, Карасёв, Чикишев

— Невозможно не спросить про восстановление после Владивостока. В каком состоянии команда после победы над «Динамо»?
— Мы все профессионалы, спортсмены, знаем, что делать, это наша работа, так что у нас достаточно времени, чтобы оптимально физически подойти к игре. Мы все профессионалы, уверен, что к игре подойдём в хорошей физической форме. Когда мы готовы и навязываем атлети