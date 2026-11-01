Защитник «Зенита» Емченко оценил состояние команды после победы над приморским «Динамо»

Российский защитник «Зенита» Владислав Емченко оценил состояние команды после выездной победы над владивостокским «Динамо» (83:72) в матче Единой лиги ВТБ.

— Невозможно не спросить про восстановление после Владивостока. В каком состоянии команда после победы над «Динамо»?

— Мы все профессионалы, спортсмены, знаем, что делать, это наша работа, так что у нас достаточно времени, чтобы оптимально физически подойти к игре. Мы все профессионалы, уверен, что к игре подойдём в хорошей физической форме. Когда мы готовы и навязываем атлети