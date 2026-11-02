Первый номер драфта НБА — 2026 перевоплотился в героя Эдди Мёрфи на Хэллоуин

Форвард «Вашингтон Уизардс» Эй Джей Дибанца выбрал необычный образ для празднования Хэллоуина. Новичок переоделся в принца Акима — главного героя американской комедии «Поездка в Америку». Соответствующая информация появилась в социальных сетях баскетболиста.

Фото: Из личного архива Эй Джея Дибанцы

Персонажа, которого решил изобразить Дибанца, сыграл известный американский актёр Эдди Мёрфи. Фильм «Поездка в Америку» вышел в 1988 году. По сюжету принц вымышленного африканского государства Замунда отправляется в США, чтобы самостоятельно найти будущую супругу. В 2021 году картина получила продолжение под названием «Поездка в Америку — 2», в котором Мёрфи вновь исполнил главную роль.

Напомним, Дибанца был выбран «Вашингтоном» под первым номером на драфте НБА — 2026. Из-за травмы голеностопа форвард пропустил начало регулярного чемпионата и дебютировал 29 октября в матче с «Кливленд Кавальерс» (111:121), набрав 19 очков. В следующей встрече с «Шарлотт Хорнетс» (95:79) американец записал на свой счёт 17 очков и помог коман