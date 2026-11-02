Джейсон Тейтум временно покинул матч с «Орландо» из-за кровотечения после столкновения

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум был вынужден временно покинуть площадку после столкновения головами с игроком «Орландо Мэджик» Джамалом Кэйном в матче регулярного чемпионата НБА. У баскетболиста «Селтикс» появилось кровотечение, после чего он направился в раздевалку.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Позднее Тейтум вернулся на площадку и продолжил встречу.

Матч проходит на арене «Киа Центр» в Орландо. К этой встрече «Бостон» подошёл с четырьмя победами в пяти играх регулярного чемпионата. «Орландо» на том же отрезке одержал две победы и потерпел три поражения. Для обеих команд эта встреча стала шестой в нынешнем сезоне.