Домантас Сабонис недоволен игрой рядом с новичком «Сакраменто» и может покинуть клуб

30-летний литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис недоволен игрой в одной команде с 19-летним американским защитником Дариусом Эйкаффом-младшим. Об этом сообщает журналист Heavy Sports Шон Девени.

По информации обозревателя, одной из причин недовольства Сабониса является манера игры новичка, который часто берёт инициативу в нападении на себя и подолгу владеет мячом.

«В «Сакраменто» не заинтересованы в том, чтобы удерживать Сабониса, а сам он не в восторге от игры рядом с таким защитником, как Эйкафф, который постоянно владеет мячом. Но получить за Домантаса выбор в первом раунде драфта было бы большим успехом, и шансы на это невелики», — написал Девени в материале для Heavy.

Журналист также предположил, что литовец может покинуть команду до дедлайна обменов или следующим летом. При этом о конкретных переговорах с другими клубами не сообщается.

Напомним, «Сакраменто» проиграл все шесть стартовых матчей регулярного чемпионата НБА — 2026/2027. Эйкафф, выбранный под седьмым номером на драфте 2026 года, является самым результативным игроком команды, набирая в среднем 26,3 очка и делая 6,3 передачи за встречу.

Сабонис в шести матчах набирает 16 очков, совершает 15,8 подбора и отдаёт 7,3 передачи. Ранее литовец призывал партнёров чаще задействовать его в организации нападения, однако также положительно отзывался об игровых качествах новичка.