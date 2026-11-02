Стефен Карри может получить звёздного партнёра, за которого «Юта» требует два драфт-пика

29-летний финский форвард «Юта Джаз» Лаури Маркканен может стать одной из трансферных целей «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне НБА. По информации журналиста Heavy Шона Девени, калифорнийский клуб уже несколько лет проявляет интерес к баскетболисту и может вновь рассмотреть возможность его приобретения.

Как отмечает Девени, «Юта» рассчитывает получить за Маркканена два выбора в первом раунде драфта. При этом журналист считает, что бигмен не вполне вписывается в долгосрочные планы клуба, который продолжает перестройку состава. Более того, действующий контракт финна рассчитан до окончания сезона-2028/2029. За оставшиеся три года соглашения баскетболист должен заработать около $ 149,5 млн, что может осложнить потенциальный обмен. Несмотря на это, высокая зарплата не станет непреодолимым препятствием для заинтересованных команд.

«Голден Стэйт» рассматривал возможность приобретения Маркканена летом 2024 года, однако стороны не смогли договориться об обмене, а в августе того же года финский форвард продлил контракт с «Ютой» на пять лет. Стоит отметить, что в минувшем регулярном чемпионате НБА Маркканен провёл 42 матча, набирая в среднем 26,7 очка, делая 6,9 подбора и 2,1 результативной передачи.