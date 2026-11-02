«Бруклин» может получить скромную компенсацию за Майкла Портера из-за его зарплаты

«Бруклин Нетс» может получить лишь один защищённый выбор первого раунда драфта НБА в случае обмена 28-летнего форварда Майкла Портера-младшего. Об этом сообщает журналист Heavy Шон Девени.

По информации обозревателя, главной проблемой при поиске потенциального покупателя могут стать финансовые требования баскетболиста, который рассчитывает заключить новый крупный контракт.

Действующее соглашение Портера истекает по окончании сезона-2026/2027, за который форвард заработает около $ 40,8 млн. Как отмечает Девени, американец намерен добиться продления контракта с зарплатой примерно $ 40 млн в год. При этом есть сомнения, что многие клубы, претендующие на чемпионство, захотят выделять подобную сумму баскетболисту, которого рассматривают в качестве третьей звезды или второго по значимости игрока команды. «Бруклин» также сможет рассчитывать на защищённый выбор первого раунда лишь при условии, что найдётся клуб, готовый удовлетворить финансовые запросы Портера.

Напомним, Майкл перешёл в «Бруклин» из «Денвер Наггетс» летом 2025 года. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 52 матча, набирая в среднем 24,2 очка, делая 7,1 подбора и три результативные передачи. В пяти стартовых встречах нынешнего сезона показатели форварда составляют 20,8 очка и семь подборов. Ранее Портер