«Это просто безумие». Экс-игрок «Бостона» высказался об отношениях Тейтума и Брауна

Бывший игрок «Бостон Селтикс» Эван Тёрнер прокомментировал слухи о напряжённых отношениях между Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.

«Когда говорят, что они никогда не были друзьями, это просто безумие. Я точно знаю, что они относились друг к другу с огромным уважением. Когда я был рядом, я видел, как Тейтум подходил к Брауну и пожимал ему руку. И наоборот. Между ними не было настоящего конфликта, никаких серьёзных разногласий. Просто два лидера, которые идут разными путями по одной саванне. Я видел, как они приветствовали друг друга и проявляли взаимное уважение», — заявил Тёрнер в беседе с журналистом Крисом Мэнниксом в видеовыпуске Sports Illustrated.

Напомним, минувшим летом Браун покинул «Бостон» в результате обмена в «Филадельфию Сиксерс». После этого в СМИ неоднократно обсуждались отношения бывших одноклубников. В октябре Тейтум заявил, что не испытывает неприязни к Брауну, и выразил сожаление, что внимание общественности сосредоточено на предполагаемом конфликте, а не на