15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это просто безумие». Экс-игрок «Бостона» высказался об отношениях Тейтума и Брауна

«Это просто безумие». Экс-игрок «Бостона» высказался об отношениях Тейтума и Брауна
Комментарии

Бывший игрок «Бостон Селтикс» Эван Тёрнер прокомментировал слухи о напряжённых отношениях между Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.

«Когда говорят, что они никогда не были друзьями, это просто безумие. Я точно знаю, что они относились друг к другу с огромным уважением. Когда я был рядом, я видел, как Тейтум подходил к Брауну и пожимал ему руку. И наоборот. Между ними не было настоящего конфликта, никаких серьёзных разногласий. Просто два лидера, которые идут разными путями по одной саванне. Я видел, как они приветствовали друг друга и проявляли взаимное уважение», — заявил Тёрнер в беседе с журналистом Крисом Мэнниксом в видеовыпуске Sports Illustrated.

Напомним, минувшим летом Браун покинул «Бостон» в результате обмена в «Филадельфию Сиксерс». После этого в СМИ неоднократно обсуждались отношения бывших одноклубников. В октябре Тейтум заявил, что не испытывает неприязни к Брауну, и выразил сожаление, что внимание общественности сосредоточено на предполагаемом конфликте, а не на