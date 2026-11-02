Тейтум сожалел, что недостаточно поддерживал Джейлена Брауна на фоне слухов об обмене

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ранее признавался, что сожалеет о недостаточной публичной поддержке бывшего одноклубника Джейлена Брауна во время многочисленных слухов о его возможном обмене.

Об этом рассказал журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс, вспомнив разговор с баскетболистом, состоявшийся ещё в 2024 году после завоевания «Бостоном» чемпионского титула НБА.

«Он говорил мне, что хотел бы активнее публично поддерживать Джейлена, когда на протяжении многих лет возникали разговоры о его обмене. Возможно, за кулисами он его поддерживал. Люди из окружения Тейтума утверждали, что он неоднократно говорил руководству «Селтикс», что команда сильнее с Брауном в составе. Но публично он не был настолько активен. Ещё в 2024 году Тейтум признался мне, что сожалеет об этом», — рассказал Мэнникс в видеовыпуске Sports Illustrated.

Напомним, минувшим летом «Бостон» обменял Брауна в «Филадельфию Сиксерс», получив взамен Пола Джорджа и выборы на будущих драфтах. После сделки в СМИ